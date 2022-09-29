Режим ЧС ввели в Советском районе из-за пожара на улице Артельной. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня установили в Советском районе из-за пожара на улице Артельной. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Согласно документу, зона ЧС установлена в границах 5 метров от дома № 12 по улице Артельной, который сгорел ранним утром 22 августа. Площадь пожара составила 400 квадратных метров, пострадали два человека, одна женщина погибла.

Жильцы сгоревшего дома будут временно расселены: им будут компенсированы затраты на аренду жилья. Также администрация района должна арендовать складское помещение для хранения вещей и имущества этих граждан. Сам дом будет отключен от всех коммуникаций, его обнесут забором и поставят охрану. Средства на всё это будут выделены из резервного фонда администрации Нижнего Новгорода. Так, например, на установку одного лишь забора планируется потратить 580 тысяч рублей.