Нижегородцу Сергею Кочетову вручили Орден Мужества.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Нижнем Новгороде вручили Орден Мужества молодому герою Сергею Кочетову. Торжественная церемония награждения состоялась н днях, сообщает пресс-служба городской администрации.
На мероприятии присутствовали первые лица района, военный комиссар Советского и Нижегородского районов Анвяр Хусиянов и семья Кочетовых.
Эта государственная награда вручается гражданам, проявившим самоотверженность при исполнении воинского долга.
- Тот героизм, который проявил Сергей, является примером для всех нас и для подрастающего поколения, а также для тех, кто продолжает нести службу. Мы гордимся своими мужественными земляками, - сказал во время торжественной церемонии исполняющий обязанности главы Нижегородского района Сергей Крутов.
В чем именно состояла суть подвига Сергея Кочетова, не уточняется.
Ранее сообщалось, что уроженец Нижегородской области Александр Пудков и группа российских военнослужащих под его командованием отличилась в бою в ходе специальной военной операции.