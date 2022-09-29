Нижегородцу Сергею Кочетову вручили Орден Мужества. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижнем Новгороде вручили Орден Мужества молодому герою Сергею Кочетову. Торжественная церемония награждения состоялась н днях, сообщает пресс-служба городской администрации.

На мероприятии присутствовали первые лица района, военный комиссар Советского и Нижегородского районов Анвяр Хусиянов и семья Кочетовых.

Эта государственная награда вручается гражданам, проявившим самоотверженность при исполнении воинского долга.

- Тот героизм, который проявил Сергей, является примером для всех нас и для подрастающего поколения, а также для тех, кто продолжает нести службу. Мы гордимся своими мужественными земляками, - сказал во время торжественной церемонии исполняющий обязанности главы Нижегородского района Сергей Крутов.

В чем именно состояла суть подвига Сергея Кочетова, не уточняется.

Ранее сообщалось, что уроженец Нижегородской области Александр Пудков и группа российских военнослужащих под его командованием отличилась в бою в ходе специальной военной операции.