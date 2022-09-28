Денис Миронов покинул пост председателя комиссии Гордумы Нижнего Новгорода по экономике

Председатель постоянной комиссии Городской думы по экономике, промышленности и предпринимательству Денис Миронов досрочно покинул свой пост. Полномочия были сложены по собственному желанию. Депутаты поддержали данную инициативу на заседании 28 сентября.

Денис Миронов также является заместитель председателя городской Думы города Нижнего Новгорода, с этой должности он не уходил. Кто станет новым председателем комиссии по экономике пока неизвестно.

Напомним, что изменения внесли в порядок наименования улиц Нижнего Новгорода. Теперь переименовывать улицы или объекты можно будет только при условии, что существующее название не имеет исторической ценности. Такое решение приняли местные депутаты.

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