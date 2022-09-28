Николай Чернышов: «Время было непростое, но мы старались работать эффективно и слаженно»

Депутат Николай Чернышов прокомментировал результаты работы на избирательном округе №33 по итогам двух лет созыва городской Думы Нижнего Новгорода:

«Два года назад состоялось первое заседание депутатов городской Думы Нижнего Новгорода VII созыва. Несмотря на то, что время было непростое, мы прошли через пандемию коронавируса, хоть и оффлайн, но старались работать эффективно и слаженно.

За это время Нижний Новгород стал более привлекательным, благоустроенным и комфортным для жителей и гостей города. Мы занимаем лидирующие позиции по ремонту дорог, в городе благоустраиваются парки и скверы, обновляются общественные пространства.

Кроме работы в Думе по решению общегородских проблем, все это время я веду активный диалог с жителями своего избирательного округа №33. На личные приемы люди приходят с замечаниями по работе домоуправляющих компаний. Они жалуются на протечку крыш, проблемы с отоплением, неисправные вентиляции, плохое содержание площадок для мусора и многое другое.

Кроме того, жители округа просят помочь им с ремонтом подъездов и благоустройством придомовых территорий, дать разъяснения по различным юридическим вопросам. Мы постоянно на связи с домоуправляющей компанией и администрацией Приокского района, все обращения я беру на личный контроль».