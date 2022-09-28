Пассажиропоток нижегородского метро достигнет 86 млн человек к 2028 году

Пассажиропоток нижегородского метро достигнет 86 миллионов человек к 2028 году. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел совещание с подрядчиком строительства новых станций метро. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Планируется, что к 2028 году он составит около 86 миллионов человек в год – почти в 2,5 раза больше, чем в 2019 году, – сказала заместитель генерального директора государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ – Наиля Сайфуллина. – Все работы организованы с учетом сохранения объектов культурного наследия.

Напомним, ранее сообщалось, что первая буровая машина уже появилась на строительной площадке новой станции метро на улице Горького. Она поможет в создании ограждающих конструкций котлована.

Также ещё 10,448 миллиарда рублей планируется направить на продление Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде до станции «Сенной». Это очередной транш инфраструктурного бюджетного кредита.

В общей сложности на развитие Нижегородского метро будет потрачено 56,5 миллиарда рублей. С вводом новых станций пассажиропоток будет увеличен на 50%.

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