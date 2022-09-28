Начальнику стройучастка дали 3 года колонии-поселения из-за гибели двух рабочих в Нижнем Новгороде

В ходе предварительного расследования фигурант вину в совершении инкриминируемого деяния не признал. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Начальника строительного участка осудили в Нижнем Новгороде. Его признали виновным в гибели двух рабочих во время земляных работ. Мужчину приговорили к 3 годам колонии-поселения. Об этом сообщат пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Трагедия произошла днем 26 февраля в районе дома по улице Светлоярская в Сормовском районе. Грунт обрушился на двух рабочих, которые находились в траншее, изготовленной для устройства дождевой канализации. Мужчины 25 и 30 лет скончались на месте.

- Подсудимый вопреки наличию предписания о приостановлении строительных работ, а также без систем, предназначенных для крепления стенок траншей, допустил работников к месту производства работ, что и привело к их гибели, - уточнили в ведомстве.

Дело проходило по статье: «Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ повлекших по неосторожности смерть двух лиц». В ходе расследования подсудимый своей вины не признал.

Напомним, что проблемы с карстовыми провалами и обрушениями грунта в Нижегородской области не редкость. Так, в Павловском районе произошел крупный карстовый провал глубиной пять метров, а диаметром - 10 метров.

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