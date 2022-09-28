«Поезда здоровья» побывали уже в 462 населенных пунктах Нижегородской области в 2022 году

Жители 462 населенных пунктов региона воспользовались услугами «поликлиник на колесах». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Мобильные лечебно-диагностические комплексы «Поезда здоровья» побывали в 462 населенных пунктах Нижегородской области в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

С 11 апреля врачи осмотрели уже 29 020 жителей, а 57 605 человек смогли получить консультации узких специалистов. Известно, что на дообследование было направлено 19 281 человек, а 1 389 нижегородцев были госпитализированы.

В период с 19 по 22 сентября специалисты «Поездов здоровья» побывали в Бутурлинском, Вадском, Навашинском, Сокольском районах и Дзержинске.

Напомним, что «Поезда здоровья» формируются на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Семашко. В мобильных комплексах работают кардиологи, неврологи, эндокринологи, офтальмологи, онкологи, хирурги, урологи, гинекологи, врачи УЗИ-диагностики, терапевты.

Глеб Никитин неоднократно подчеркивал, что одна из приоритетных задач в сфере здравоохранения, которую поставил президент, - это обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи. На сегодняшний день «Поезда здоровья» - именно тот формат, который позволяет эффективно и быстро решать поставленную задачу, в том числе в части принятых мер по снижению заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

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