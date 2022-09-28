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Общество28 сентября 2022 13:03

«Поезда здоровья» побывали уже в 462 населенных пунктах Нижегородской области в 2022 году

За это время осмотрено 29 020 человек
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Жители 462 населенных пунктов региона воспользовались услугами «поликлиник на колесах».

Жители 462 населенных пунктов региона воспользовались услугами «поликлиник на колесах».

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Мобильные лечебно-диагностические комплексы «Поезда здоровья» побывали в 462 населенных пунктах Нижегородской области в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

С 11 апреля врачи осмотрели уже 29 020 жителей, а 57 605 человек смогли получить консультации узких специалистов. Известно, что на дообследование было направлено 19 281 человек, а 1 389 нижегородцев были госпитализированы.

В период с 19 по 22 сентября специалисты «Поездов здоровья» побывали в Бутурлинском, Вадском, Навашинском, Сокольском районах и Дзержинске.

Напомним, что «Поезда здоровья» формируются на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Семашко. В мобильных комплексах работают кардиологи, неврологи, эндокринологи, офтальмологи, онкологи, хирурги, урологи, гинекологи, врачи УЗИ-диагностики, терапевты.

Глеб Никитин неоднократно подчеркивал, что одна из приоритетных задач в сфере здравоохранения, которую поставил президент, - это обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи. На сегодняшний день «Поезда здоровья» - именно тот формат, который позволяет эффективно и быстро решать поставленную задачу, в том числе в части принятых мер по снижению заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

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