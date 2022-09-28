Газ подвели к деревням Вяловская и Мозгулино Городецкого района

На сельских территориях построены два газопровода протяженностью 1,3 км и 1,7 км. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

К деревням Вяловская и Мозгулино в Городецком районе провели газ. Реализацией проекта занимались в рамках адресной инвестиционной программы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На территории деревень построили газопроводы протяженностью 1,3 и 1,7 километра. Работы оплачивали за счет средств областного и местного бюджетов. Строительство газопровода в деревне Вяловская обошлось на сумму свыше 2,8 миллиона рублей, а в деревне Мозгулино – 5,9 миллиона рублей.

– Убежден, что в этих населенных пунктах начался новый этап - здесь будут строиться, создавать семьи. Сейчас жители начинают активную работу по подключению своих домов к «центральной трубе», – рассказал глава местного самоуправления Городецкого района Александр Мудров.

Также на этих территориях строящиеся дома, владельцы которых смогут пойти по пути социальной догазификации.

Напомним, что 1 декабря 2022 года тарифы на газ, передачу электроэнергии, водоснабжение и теплоснабжение повысятся. Но следующий перерасчет тарифов будет проведен только 1 июля 2024 года.

– Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов, – пояснили в министерстве.

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