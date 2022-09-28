Ещё 46 автомобилей передали в медучреждения Нижегородской области

Закупка автомобилей проводилась за счет регионального бюджета. Фото: Александр Воложанин

Ещё 46 новых автомобилей «Соболь» передали в медицинские учреждения Нижегородской области. Машины будут работать в больницах Нижнего Новгорода, Арзамаса, Бора, Выксы, Дзержинска, Кстова. Закупали технику на деньги, выделенные из областного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Спектр применения таких машин очень широкий. Это вызовы и повторные приемы, забор анализов и патронаж пациентов с хроническими заболеваниями, доставка лекарств льготникам и посещение людей старшего возраста, - рассказал губернатор нижегородской области Глеб Никитин.

Известно, что в 2021 году было закуплено свыше 320 машин, а в 2022 году – свыше 350 машин приобрели в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Также уже планируется закупка легковых автомобилей на 2023 год.

Напомним, что в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения региона с 2021 по 2025 годы в Нижегородской области приобретут 1 584 единиц автомобильного транспорта. Общий объем финансового обеспечения программы на 2021-2025 гг. составляет более 15,5 млрд рублей, из которых средства федерального бюджета - 14,8 млрд руб. В программе модернизации участвуют 88 медицинских организаций.

Также администрация Нижнего Новгорода намерена взять в лизинг 83 единицы дорожной техники. В соответствии с условиями конкурса, городская администрация обязуется выплачивать ежегодно 196,9 миллионов рублей.

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