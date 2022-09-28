Пищеблоки модернизируют в школах Нижнего Новгорода в ближайшие три года

Комплексную программу по модернизации пищеблоков будут реализовывать в школах Нижнего Новгорода. На это отводится три года. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава города Юрий Шалабаев.

Известно, что уже в 2023 году будет закуплено технологическое оборудование, посуда из нержавеющей стали и новую мебель в 53 школы. На эти цели направят 100 миллионов рублей. Также в 25 учебных заведениях пищеблоки отремонтируют, а обеденные залы оформят в одном стиле.

- Обеденные залы приобретут более эстетичный и современный облик. Важны не только вкус и питательность блюд, но и условия, в которые ребята завтракают или обедают, - уточнил чиновник.

Напомним, ранее Юрий Шалабаев рассказал о мерах безопасности в школах Нижнего Новгорода. В образовательных учреждениях устанавливают турникеты и специальные ограждения.

Иакже "Комсомолка" писала о пяти самых неожиданных изменениях в жизни нижегородских школьников с 1 сентября 2022 года. Так, была введена пятидневка, а также запрет телефонов и уроки патриотизма.

- Более 135 млн рублей выделили на обновление систем пожарной и антитеррористической безопасности, а также на установку камер видеонаблюдения. Приобрели новое современное оборудование, включая системы виртуальной реальности, которые все активнее стали использоваться в образовательном процессе. Порядка 110 млн направили на ремонт, - отметил Юрий Шалабаев.

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