Три года тюрьмы дали нижегородскому бизнесмену, который похитил девушку и 10 дней насиловал ее в подвале гаража

Бизнесмена судили сразу по трем статьям: за похищение, изнасилование и подделку автомобильного номера. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Нижнем Новгороде вынесли приговор бизнесмену, который в августе прошлого года похитил 23-летнюю девушку и десять дней насиловал ее в подвале гаража. Суд приговорил 39-летнего Сергея С. к 3 годам и 2 месяцам колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, эта история прогремела на всю страну год назад, когда на окраине города в подвале гаража обнаружили молодую девушку, пропавшую больше 10 дней назад. Все это время волонтеры и полиция искали исчезнувшую нижегородку, не подозревая, что она стала секс-рабыней местного предпринимателя.

- Во время насильственного удержания потерпевшей в гаражном боксе, мужчина неоднократно совершал в отношении нее изнасилование и иные насильственные действия сексуального характера, - сообщили в Следкоме.

Бизнесмен познакомился с потерпевшей в интернете, и 24 августа 2021 года назначил ей встречу, на которую приехал на автомобиле «Рендж Ровер» с липовыми номерами.

- Угрожая ножом, он одел на нее наручники, связал ноги тросом и заклеил рот скотчем. Похитив потерпевшую, он привез ее в повальное помещение гаража в Приокском районе, где удерживал до 2 сентября. Девушка была освобождена сотрудниками полиции, проводившими поиски пропавшей по заявлению ее матери, - рассказали в СУ СК России по Нижегородской области.

Сам похититель пытался уехать на машине за пределы региона, но был задержан. Расследование уголовного дела длилось больше года, и сегодня суд Приокского района огласил приговор. Обвиняемого судили сразу по трем статьям: похищение человека, изнасилование и подделка государственных автомобильных номеров. Сергею С. дали три года и два месяца колонии общего режима. С учетом того, что он больше года провел в СИЗО, в тюрьме он пробудет около двух лет.