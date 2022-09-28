С жителей взорвавшегося дома на Светлоярской взыскивают долги за ЖКХ в Нижнем Новгороде

С жителей квартир, разрушенных от взрыва в доме на улице Светлоярской в Сормовском районе, взыскивают долги за ЖКХ в Нижнем Новгороде. Уведомления о неоплаченных квитках за целый год пришли через «госуслуги» от судебных приставов. Об этом сообщает программа «Кстати».

- Квартира на третьем этаже. Её вообще уже нет, её снесли, но платёжки до сих пор приходят, - рассказала жительница разрушенного дома Елена Зюзякова.

Естественно, «долги» жильцы оплачивать отказались, ведь все документы об аварийности своего жилья они предоставляли. Тем временем в теплоснабжающей организации уже сообщили о том, что отозвали требование о погашении долгов.

Напомним, взрыв газа на улице Светлоярской прогремел 2 июля 2021 года. Как рассказали местные жители, установленное газовое оборудование здесь ни при чем. Жильцы лишились своих квартир по вине своего соседа, который принес откуда-то газовый баллон и попытался его разобрать.

В результате пострадали трое человек, включая самого виновника, его поместили в отделение реанимации. Еще 61 жильца эвакуировали.

Позже у жильцов было два дня, чтобы вынести все самое ценное из квартир. Сейчас доступ в подъезд заблокирован, установлено видеонаблюдение.

Двое жильцов, пострадавших при взрыве этого дома, скончались в больнице.

Кстати, часть пострадавшего от взрыва газа подъезда дома на улице Светлоярской обещали восстановить летом 2022 года.

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