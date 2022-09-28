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Общество28 сентября 2022 10:41

Алексею Кожухову вручили удостоверение депутата городской Думы Нижнего Новгорода

Депутат войдет в состав комиссий Думы по городскому хозяйству и МСУ
Алексею Кожухову вручили удостоверение депутата городской Думы Нижнего Новгорода

Алексею Кожухову вручили удостоверение депутата городской Думы Нижнего Новгорода

28 сентября 2022 года на заседании городской Думы Нижнего Новгорода Алексею Кожухову, избранному по 31 округу в Советском районе, председатель городской Думы Олег Лавричев вручил удостоверение и значок депутата.

Напомним, по результатам довыборов, которые прошли 11 сентября, лидером голосования стал Алексей Алексеевич Кожухов, набравший 67,24% голосов избирателей. Его кандидатура была выдвинута Социалистической политической партией «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Как стало известно в ходе заседания, депутат войдет в состав постоянных комиссий по городскому хозяйству и местному самоуправлению.

«Прошло мое первое заседание городской Думы. Мои заявления по вступлению в состав постоянных комиссий приняты и одобрены. Постараюсь быть максимально полезным для коллег-депутатов, города и своих избирателей», – сказал Алексей Кожухов.

Справка:

Алексей Кожухов родился 22 марта 1983 года в городе Горьком. Учился в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности Государственное и Муниципальное управление. На данный момент работает помощником депутата Законодательного Собрания Нижегородской области Татьяны Гриневич.