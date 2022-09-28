Алексею Кожухову вручили удостоверение депутата городской Думы Нижнего Новгорода

28 сентября 2022 года на заседании городской Думы Нижнего Новгорода Алексею Кожухову, избранному по 31 округу в Советском районе, председатель городской Думы Олег Лавричев вручил удостоверение и значок депутата.

Напомним, по результатам довыборов, которые прошли 11 сентября, лидером голосования стал Алексей Алексеевич Кожухов, набравший 67,24% голосов избирателей. Его кандидатура была выдвинута Социалистической политической партией «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Как стало известно в ходе заседания, депутат войдет в состав постоянных комиссий по городскому хозяйству и местному самоуправлению.

«Прошло мое первое заседание городской Думы. Мои заявления по вступлению в состав постоянных комиссий приняты и одобрены. Постараюсь быть максимально полезным для коллег-депутатов, города и своих избирателей», – сказал Алексей Кожухов.

Справка:

Алексей Кожухов родился 22 марта 1983 года в городе Горьком. Учился в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности Государственное и Муниципальное управление. На данный момент работает помощником депутата Законодательного Собрания Нижегородской области Татьяны Гриневич.