Депутаты городской Думы приняли решение об увековечении памяти Главного маршала авиации Александра Голованова

28 сентября 2022 года на заседании городской Думы Нижнего Новгорода депутаты приняли решение об увековечении памяти Главного маршала авиации, командующего Авиацией дальнего действия СССР, командующего 18-й воздушной армией, командующего Дальней авиацией СССР, депутата Верховного Совета СССР Александра Евгеньевича Голованова.

С ходатайством об увековечении памяти советского военачальника выступил Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов города Нижнего Новгорода. Мемориальная доска будет установлена на фасаде многоквартирного дома по адресу: ул. Ошарская, 1/2, где была расположена школа имени Я.М. Свердлова, в которой в 1923–1925 годы учился выдающийся нижегородец Александр Евгеньевич Голованов. Памятный объект будет изготовлен за счет бюджета города.

Ранее предложение об установке мемориальной доски маршалу Голованову было одобрено Комитетом по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий на территории Нижнего Новгорода.

Справка:

Александр Евгеньевич Голованов родился в Нижнем Новгороде 7 августа 1904 года. В Красной Армии – с мая 1919 года. Воевал разведчиком 59-го стрелкового полка 28-й стрелковой дивизии на Восточном фронте, затем разведчиком того же полка 7-й стрелковой дивизии на Южном фронте. С октября 1924 года служил в ОГПУ в особых отделах и на оперативной работе в Нижнем Новгороде и в Москве. С января 1935 – начальник Восточно-Сибирского управления Гражданского воздушного флота (Иркутск). С сентября 1937 года работал летчиком 27-го транспортного авиаотряда в Московском управлении ГВФ, шеф-пилотом эскадрильи особого назначения. С мая по октябрь 1939 года принимал участие в боевых действиях на Халхин- Голе, за что был награжден орденом Красного Знамени. За три с половиной года (1941–1944 гг.) А.Е. Голованов поднялся от подполковника до Главного маршала авиации. А.Е. Голованов – инициатор создания Авиации Дальнего действия. В феврале 1941 года назначен командиром 212-го полка дальнебомбардировочной авиации. 1942–1944 гг. – командующий авиацией дальнего действия СССР. 1944–1946 гг. – командующий 18-й воздушной армией. 1946–1948 гг. – командующий дальней авиацией СССР. В 1950 году окончил общевойсковой факультет Высшей военной академии имени К.Е. Ворошилова с золотой медалью. С мая 1952 года по апрель 1953 года командовал 37-м гвардейским воздушно-десантным корпусом. С 1958 года работал заместителем начальника НИИ Гражданской авиации по летной службе.