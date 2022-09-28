Депутаты городской Думы внесли изменения в порядок наименования улиц Нижнего Новгорода

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на заседании 28 сентября 2022 года внесли изменения в Положение о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети и планировочной структуры в границах Нижнего Новгорода и в Положение об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде.

Положение о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети и планировочной структуры в границах Нижнего Новгорода дополняется новым основанием для изменения наименований объектов на территории города. Теперь переименование объектов с целью увековечения памяти выдающейся личности, названия исторического события, группы граждан возможно только в случае, если существующее название не имеет исторической ценности или если элемент улично-дорожной сети или планировочной структуры не назван в честь выдающейся личности, исторического события, группы граждан.

Решения по вопросу исторической ценности существующего наименования объекта будет принимать Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде.

Фото: Александр Воложанин