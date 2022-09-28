Порядок наименования улиц изменили в Нижнем Новгороде

Изменения внесли в порядок наименования улиц Нижнего Новгорода. Такое решение было принято местными депутатами 28 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГорДумы.

Так, теперь переименовывать улицы или объекты можно будет только при условии, что существующее название не имеет исторической ценности или не названо в честь выдающейся личности, исторического события.

- Решения по вопросу исторической ценности существующего наименования объекта будет принимать Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что в честь экс-директора завода «Красное Сормово» Николая Жаркова будет назван сквер по улице Павла Мочалова в Нижнем Новгороде.

Николай Жарков скончался на 85-м году жизни. С 1984 года он занимал пост директора, а затем советника генерального директора предприятия «Красное Сормово». Николай Сергеевич возглавлял «Красное Сормово» более 30 лет и за это время проявил себя как достойный руководитель. В 2019 году президент присвоил ему звание Героя Труда Российской Федерации.

Кстати, назвать улицу или сквер в Нижнем Новгороде в честь Николая Жаркова предложил депутат ЗСНО Юрий Лебедев.

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