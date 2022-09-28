Михаил Иванов: «В целях улучшения жилищных условий нижегородцев на территории города возобновлена программа по строительству муниципального жилья»

Председатель постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре Михаил Иванов прокомментировал результаты работы комиссии по итогам двух лет созыва городской Думы Нижнего Новгорода:

«Основные вопросы, которые рассматриваются на заседаниях постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре, связаны со строительством и капитальным ремонтом школьных и дошкольных образовательных учреждений, а также объектов, создаваемых в рамках национальных проектов, с переселением граждан из аварийного жилищного фонда и обеспечением граждан доступным и комфортным жильем, а также развитием градостроительной политики города в целом.

Все эти темы, безусловно, важны для города и нижегородцев, по ним ведется активная работа. Например, в целях ликвидации аварийного жилого фонда, а также улучшения жилищных условий граждан и развития жилищного строительства на территории города возобновлена программа по строительству муниципального жилья. Ее реализация позволит не только выполнить показатели национального проекта по снижению доли аварийного жилого фонда, но также даст возможность освободить территории для перспективного жилищного строительства и обеспечить рост темпов ввода нового жилья. И самое главное, эта программа позволит нижегородцам быстрее въехать в комфортные новые квартиры!»