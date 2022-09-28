Ольга Балакина: «Работа сельских старост объединит граждан, жители смогут быстрее принимать важные для них решения»

Председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению Ольга Балакина прокомментировала результаты работы комиссии по итогам двух лет созыва городской Думы Нижнего Новгорода:

«Одним из самых актуальных стал вопрос о назначении старост в сельских населенных пунктах. Если в городском округе Нижний Новгород организовать работу жителей многоквартирных и частных домов можно в соответствии с Положением о ТОСах, то в сельских населенных пунктах, расположенных в границах городского округа Нижний Новгород, такой возможности не было. Почти два года занимались этой проблемой, и, наконец, приняты решения не только о возможности избрать и административно поддержать старосту.

Комиссия рассмотрела, а затем Дума приняла решение о праве на выплату денежного вознаграждения за осуществление деятельности старосты. Надеюсь, данное решение даст возможность активизировать позицию граждан в каждом конкретном сельском населенном пункте. Это объединит граждан, жители смогут быстрее принимать важные для них решения».