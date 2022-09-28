Карим Ибрагимов: «У каждого депутата есть желание плодотворно трудиться и изменить жизнь нижегородцев к лучшему»

Председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Карим Ибрагимов прокомментировал результаты работы комиссии по итогам двух лет созыва городской Думы Нижнего Новгорода:

«В сфере постоянного внимания комиссии по городскому хозяйству находятся вопросы жилищно-коммунального хозяйства города, развития городской инфраструктуры, вопросы энергообеспечения, энергосбережения и другие.

Один из таких вопросов, который активно прорабатывался на протяжении последних двух лет, и в решении которого были достигнуты значимые результаты – вопрос модернизации системы городского уличного освещения. Здесь следует говорить о замене морально устаревших натриевых светильников на современные энергосберегающие светодиодные, а также о приведении в нормативное состояние опор наружного освещения на территории города. Применение светодиодных светильников обеспечивает надежную работу освещения в течении не менее 7 лет, позволяет экономить порядка 70% заложенного на эти цели городского бюджета за счет их энергоэффективности.

Нижегородцы отмечают позитивные изменения в уровне освещенности города, особенно на центральных улицах. Однако модернизация системы уличного освещения непременно должна быть продолжена, особенно в части придомового освещения, освещения улиц частного сектора и территорий, прилегающих к городским детским садам и школам. Для решения этих задач рассматривается возможность заключения в ближайшее время концессионного соглашения, а также разработка соответствующей муниципальной программы.

Деятельность постоянной комиссии по городскому хозяйству – это большая и серьезная работа, направленная на улучшение жизни горожан. Конечно, надо признать, что в сфере ЖКХ еще существует много проблем, но у каждого депутата комиссии есть желание плодотворно трудиться и изменить жизнь нижегородцев к лучшему».