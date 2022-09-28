Сеть спорткомплексов за 2 млрд рублей появится в Нижнем Новгороде

Сеть спортивных комплексов построят в Нижнем Новгороде. Объем инвестиций оценивается в сумму около 2 миллиардов рублей. Срок строительства каждого объекта около шести месяцев. Об этом сообщает пресс-служба ПСК «Комстрой».

Проект предусматривает строительство трёх видов спортивных объектов, площадь которых будет достигать 4140 квадратных метров и более. Первый тип строения – универсальный всесезонный комплекс. Второй – ледовая арена из двух полей для хоккея, фигурного катания, шорт-трека и керлинга. Третий — бассейн для плавания и водного поло.

Планируется строительство универсального манежа у входа в метро Стрелка на Мещерском бульваре. И у гипермаркета Лента на улице Родионова. Также все три вида сооружений хотят построить у гипермаркета Лента на улице Коминтерна.

- По завершению первых объектов, будет рассматриваться для дальнейшего строительства микрорайон Цветы, Автозаводский район и площадка у ТЦ Мега, – пояснили в пресс-службе АНО «СДСОЦ «Азбука Спорта».

В настоящее время завершается разработка проектной документации.

Напомним, что в конце июля текущего года строительство ледовой арены стартовало в Нижнем Новгороде на площадке возле футбольного стадиона на Стрелке. Архитекторы старались разработать дизайн будущего здания так, чтобы он максимально вписался в окружающую среду и минимально «воздействовал» бы на храм, который является памятником федерального значения.

Согласно проекту, здание ледового дворца будет пятиэтажным, а вместимость трибун составит 12,5 тысячи зрителей. Под куполом дворца разместится основная арена, тренировочный каток и площадка для кёрлинга. Стадион станет домашней ареной нижегородского клуба «Торпедо».

Как рассказали «КП – Нижний Новгород» в региональном минспорта, стоимость строительства ледового дворца, согласно паспорту инвестиционного проекта, составляет 13,261 млрд рублей в ценах 2019 года. Пять миллиардов Нижегородская область получит из федерального бюджета: финансирование будет поступать частями.

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