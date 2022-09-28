Станислав Прокопович: «Контроль реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» – ключевой момент в работе комиссии по транспорту и дорожному хозяйству»

Председатель постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Прокопович прокомментировал результаты работы комиссии по итогам двух лет созыва городской Думы Нижнего Новгорода:

«Дороги являются основой развития всех инфраструктурных проектов – школ, детских садов, больниц, деловых или культурных центров. Именно поэтому системный контроль реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» – это ключевой момент в работе нашей постоянной комиссии. Последние несколько лет Нижегородская область в дорожном строительстве занимает лидирующие позиции в стране. Всего в 2021 году в Нижнем Новгороде отремонтировано 123 участка дорог на сумму 1,5 млрд рублей. Финансирование нацпроекта «Безопасные качественные дороги» составило 912 млн рублей. Еще 273 млн руб. было направлено на ремонт центральных улиц города в рамках подготовки к 800-летию города. Это беспрецедентные средства, таких вложений ранее не было, и в текущем году тенденция сохраняется!

Хочу отметить, что в городе строятся не только такие крупные объекты как развязки в Ольгино и на улице Циолковского, но и ведётся работа по небольшим и вместе с тем крайне важным программам, таким как «Вам решать». В процессе ее реализации в прошлом году по инициативам жителей было отремонтировано 49 участков дорог на сумму почти 98 млн рублей».