Марк Фельдман: «Существенная часть расходов бюджета города была направлена на мероприятия в рамках реализации социальных проектов»

Председатель постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман прокомментировал результаты работы комиссии по итогам двух лет созыва городской Думы Нижнего Новгорода:

«На каждом заседании постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике депутаты рассматривали вопросы внесения изменений в бюджет Нижнего Новгорода для уточнения показателей его доходной и расходной частей, в том числе в связи с необходимостью их увеличения на сумму межбюджетных трансфертов.

Особо отмечу, что существенная часть расходов бюджета города была направлена на мероприятия в рамках реализации социальных проектов – строительство и капитальный ремонт школ и детских садов, а также благоустройство Нижнего Новгорода, в частности в рамках подготовки к празднованию его 800-летия. И сегодня мы можем видеть, как преобразился наш город!

Регулярно по обращениям депутатов выделялись финансовые средства на поддержку материально-технической базы учреждений социальной сферы и благоустройство придомовых территорий и общественных пространств из средств резервного фонда города.

В течение 2022 года депутатами несколько раз утверждались очень существенные корректировки бюджета. Город впервые в истории вышел в балансе далеко за 60 млрд руб. – это очень существенно!»