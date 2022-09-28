Депутаты городской Думы одобрили увеличение доходов Нижнего Новгорода на 1 млрд 739 млн руб.

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на заседании 28 сентября 2022 года приняли предложенную департаментом финансов корректировку бюджета города на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Как сообщил депутатам директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин, в бюджете на 2022 год доходную часть предлагается увеличить в общей сумме на 1 млрд 739 млн руб., в том числе за счет собственных доходов на 600 млн руб. и на 1 млрд 139 млн руб. за счет межбюджетных трансфертов.

Средства из вышестоящих бюджетов будут направлены на переселение граждан из аварийного фонда, разработку проектной документации и реконструкцию дорог в границах улиц Ильинской, Сергиевской, Гоголя, Маслякова, ликвидацию несанкционированных свалок по Московскому шоссе и ул. Заовражная, поддержку малого и среднего предпринимательства, строительство пяти детских садов и школы в ЖК «Новая Кузнечиха», на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, спорта, благоустройства и социальной политики в связи с повышением МРОТ.

В то же время расходную часть бюджета города предлагается увеличить на 1 млрд 799 млн руб. С учетом вносимых изменений дефицит бюджета составит 9,6% от собственных доходов города при установленном максимальном значении в 10%.

За счет увеличения собственных доходов, дефицита бюджета и перераспределения расходов дополнительные средства будут направлены на ремонт и содержание автомобильных дорог, ликвидацию свалок и благоустройство дворовых территорий, содержание парков и зон отдыха, подготовку к новогодним праздникам, поддержку МП «Нижегородское метро», приобретение оборудования в учреждения образования, оплату питания для льготной категории детей в группах продленного дня, благоустройство спортивных площадок, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда.

Также по инициативе депутатов городской Думы дополнительные средства в сумме 7,6 млн руб. предлагается направить на поддержку учреждений образования, культуры, ТОСов и установку детского игрового оборудования на территории округов. Предложения на выделение финансирования были подготовлены депутатами на основании обращений жителей и муниципальных организаций.

Обновленные параметры бюджета города на текущий год с учетом принятых изменений составили: доходы – 68 233,5 млн руб., расходы – 71 077,8 млн руб., дефицит – 2 844,3 млн руб.