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Общество28 сентября 2022 8:50

Два опасных железнодорожных переезда с нарушениями выявили в Нижегородской области

Оба они находились в Заволжье
Валерия МУРОМЦЕВА
Два опасных железнодорожных переезда с нарушениями выявили в Нижегородской области.

Два опасных железнодорожных переезда с нарушениями выявили в Нижегородской области.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижегородской области выявили два железнодорожных переезда, которые работали с нарушениями и представляли опасность для участников движения. Оба они находятся в городе Заволжье, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Нижегородская транспортная прокуратура по обращению главы администрации Городецкого района провела проверку по обеспечению безопасности железнодорожных переездов. В ходе проверки были выявлены нарушения по устройству и оборудованию двух таких объектов. На переездах не было дорожной разметки, сигнальных столбиков и знаков. Дорожное покрытие имело выбоины, что влияло на скорость движения автомобилей и вызывало дорожные заторы.

В отношении виновных должностных лиц возбуждены два дела об административных правонарушениях, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Нижегородский транспортный прокурор внес представление об устранении нарушений собственникам железнодорожных переездов, то есть РЖД и коммерческой организации.