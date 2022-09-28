Два опасных железнодорожных переезда с нарушениями выявили в Нижегородской области. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижегородской области выявили два железнодорожных переезда, которые работали с нарушениями и представляли опасность для участников движения. Оба они находятся в городе Заволжье, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Нижегородская транспортная прокуратура по обращению главы администрации Городецкого района провела проверку по обеспечению безопасности железнодорожных переездов. В ходе проверки были выявлены нарушения по устройству и оборудованию двух таких объектов. На переездах не было дорожной разметки, сигнальных столбиков и знаков. Дорожное покрытие имело выбоины, что влияло на скорость движения автомобилей и вызывало дорожные заторы.

В отношении виновных должностных лиц возбуждены два дела об административных правонарушениях, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Нижегородский транспортный прокурор внес представление об устранении нарушений собственникам железнодорожных переездов, то есть РЖД и коммерческой организации.