Нижегородец Александр Пудков отличился в бою в ходе СВО

Нижегородский майор Александр Пудков и группа российских военнослужащих под его командованием отличилась в бою в ходе специальной военной операции. Как сообщает Министерство обороны России, его группа отразила нападение украинских националистов.

Военные отвечали за оборону командного пункта российской группировки войск, когда их атаковали. Начался бой, в ходе которого подразделение майора Александра Пудкова успело занять выгодное положение. Были отражены две атаки противника, превосходящего россиян числом.

- Они уничтожили два танка, три боевые машины пехоты и до 20 боевиков. В результате националистам не удалось захватить командный пункт, - сообщает ведомство.

Напомним, 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Призыву подлежат граждане, находящиеся в запасе Вооруженных Сил страны. По информации министра обороны Сергея Шойгу, призвать планируется 300 тысяч человек.

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