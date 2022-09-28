Новый маршрут А-84 введут в эксплуатацию в декабре в Нижнем Новгороде

Новый маршрут Т 84 планируется ввести в эксплуатацию. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Новый маршрут А-84, двигающийся по маршруту «Станция метро «Парк культуры» - посёлок «Новое Доскино», планируют ввести в эксплуатацию в декабре в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.

- С учётом разработки новой маршрутной сети 23 августа были введены первые корректировки. Четыре установлено новых маршрута. В декабре планируется из четырех уже ввод в эксплуатацию маршрут №84, - рассказал директор ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» Артем Бафанов.

Напомним, ранее мы писали, что водителя маршрутки Т-57, который высадил ребёнка на остановке, отстранили от работы в Нижнем Новгороде.

Также информация о переполненности автобусов А-71 вновь не подтвердилась в Нижнем Новгороде. Проверку проводили на участке, где пути следования автобусов А-71 и А-90 расходятся.

А работа маршрутки Т-40 продлена в Нижнем Новгороде до 23:00. Это сделано для улучшения обслуживания пассажиров в вечернее время.

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