АО «Транснефть-Верхняя Волга» модернизировало систему электроснабжения нефтепродуктопровода

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило реконструкцию системы электроснабжения магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Горький-Рязань-1,2 в Вознесенском районе Нижегородской области.

Комплекс мероприятий проводился в рамках реализации программы технического перевооружения и реконструкции производственных объектов предприятия, а также программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В соответствии с проектом на существующей вдольтрассовой высоковольтной линии (ВЛ) протяженностью 108 км, проложенной вдоль МНПП, была выполнена установка двух автоматических пунктов секционирования (реклоузеров). ВЛ имеет двухстороннее питание, одним источником является нефтеперекачивающая станция (НПС) «Балахониха», вторым - НПС «Ермишь». Установка реклоузеров позволит обеспечить автоматическое переключение ВЛ в случае аварийного отключения одного из источников питания и минимизировать перерывы в электроснабжении оборудования.

При реконструкции ВЛ были использованы современные материалы, отвечающие техническим регламентам ПАО «Транснефть». Установлены реклоузеры отечественного производства с высоковольтным выключателем, обеспечивающим защиту линии от коротких замыканий. Данное оборудование выведено в единую систему дистанционного управления, позволяющего контролировать работу и состояние ВЛ по каналам телемеханики.

После завершения пусконаладочных работ энергообъекты МНПП введены в эксплуатацию.

Техническое перевооружение энергетического оборудования на МНПП Горький-Рязань-1,2 позволит повысить безопасность и эффективность работы системы электроснабжения объекта.