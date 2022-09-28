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Политика28 сентября 2022 7:42

Мобилизованным нижегородцам разрешили брать свои элементы экипировки

Призванные граждане будут обеспечены всем необходимым вплоть до предметов личной гигиены
Валерия МУРОМЦЕВА
Мобилизованным нижегородцам разрешили брать свои элементы экипировки.

Мобилизованным нижегородцам разрешили брать свои элементы экипировки.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нижегородцы, призванные в ходе частичной мобилизации, будут обеспечены всем необходимым вплоть до предметов личной гигиены – зубной щетки, бритвы, мыла и так далее. Однако мобилизованным не воспрещается брать свои элементы экипировки, сообщил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем телеграм-канале.

Мобилизованный получает обмундирование сразу после прибытия в воинскую часть. При желании призывники могут взять с собой свои предметы личной гигиены, термобелье, подшлемник, тактические перчатки, химическую грелку, батарейки, фонарик и мультитул – многофункциональный компактный инструмент.

- Однако Минобороны рекомендует взять только самое необходимое, - уточнятся в сообщении.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Призыву подлежат граждане, находящиеся в запасе ВС РФ. Приоритет отдается лицам, имеющим боевой опыт. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призвать планируется 300 тысяч человек. Количество мобилизованных в Нижегородской области на данный момент засекречено.

Сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил, что власти намерены закупить дополнительную экипировку для мобилизованных нижегородцев. Что войдет в комплект, можно узнать здесь.