Мобилизованным нижегородцам разрешили брать свои элементы экипировки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нижегородцы, призванные в ходе частичной мобилизации, будут обеспечены всем необходимым вплоть до предметов личной гигиены – зубной щетки, бритвы, мыла и так далее. Однако мобилизованным не воспрещается брать свои элементы экипировки, сообщил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем телеграм-канале.

Мобилизованный получает обмундирование сразу после прибытия в воинскую часть. При желании призывники могут взять с собой свои предметы личной гигиены, термобелье, подшлемник, тактические перчатки, химическую грелку, батарейки, фонарик и мультитул – многофункциональный компактный инструмент.

- Однако Минобороны рекомендует взять только самое необходимое, - уточнятся в сообщении.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Призыву подлежат граждане, находящиеся в запасе ВС РФ. Приоритет отдается лицам, имеющим боевой опыт. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призвать планируется 300 тысяч человек. Количество мобилизованных в Нижегородской области на данный момент засекречено.

Сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил, что власти намерены закупить дополнительную экипировку для мобилизованных нижегородцев. Что войдет в комплект, можно узнать здесь.