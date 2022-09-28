Аварийный дом сносят на улице Циолковского в Нижнем Новгороде

Начат демонтаж аварийного дома №8. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Аварийный дом №8 сносят на улице Циолковского в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Сейчас дом отключен от коммуникаций, после сноса будет вывезен мусор и спланирована территория. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Здание было построено в 1926 году, в нём располагается четыре квартиры. Дом был расселён, жильцы съехали весной и летом текущего года.

- В соответствии с Жилищным кодексом РФ собственникам выплачено денежное возмещение, муниципальных квартир в доме не было, - пояснила глава Сормовского района Светлана Горбунова.

Также на улице Циолковского уже снесли аварийный дом №1. В настоящее время от коммуникаций отключают дом №6.

Напомним, что в 2020 году сообщалось, что из-за строительства развязки на улице Циолковского планируется снести 17 домов. Все они признаны аварийными и находятся в непосредственной близости от зоны строительства.

– Речь идет о домах № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,3 0, 38 по улице Циолковского, - говорится в сообщении районной администрации Сормовского района.

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