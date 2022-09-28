МЧС предупредило о сильных дождях в Нижегородской области днем 28 сентября

В южной половине Нижегородской области днем 28 сентября ожидаются сильные дожди. Соответствующее предупреждение выпустило ГУ МЧС по Нижегородской области.

Из-за ливней и неисправных ливневок могут образоваться подтопления улиц и дорог, опор линий электропередач и сельхозугодий. Также возможна активизация оползневых процессов. На трассах могут участиться ДТП.

Нижегородцам рекомендуют лишний раз не выезжать на автомобилях на дороги. А, если уже выехали на улицы, то снизьте скорость и будьте предельно осторожны.

- Не пытайтесь преодолеть подтопленные участки, медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение, включите аварийные огни и переждите сильный дождь, - советуют в ведомстве.

Кроме того, во время сильных дождей лучше не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Укрывайтесь в зданиях.

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