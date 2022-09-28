Олег Лавричев: «Атомщики создают уникальную научно-техническую и производственную базу для воплощения в жизнь самых смелых идей и замыслов»

Уважаемые работники и ветераны атомной отрасли!

Сегодня ваш профессиональный праздник!

Из поколения в поколение атомщики создают уникальную научно-техническую и производственную базу для воплощения в жизнь самых смелых идей и замыслов. В основе их работы – опыт таких выдающихся учёных-физиков как Юлий Харитон, Андрей Сахаров и Игорь Курчатов, стоявших у истоков разработки целого ряда ядерных, атомных и водородных проектов, давших колоссальный толчок для развития «мирного атома» как в нашей стране, так и за ее пределами.

Сегодня наши учёные из Федерального ядерного центра в Сарове продолжают традиции своих знаменитых предшественников. Совсем недавно им удалось приблизиться к изобретению «искусственного солнца», способного в будущем обеспечить энергетические потребности всего человечества. Безусловно, это заслуга и научных работников, и инженеров-проектировщиков, сумевших создать первую в мире лазерную установку, предназначенную для зажигания реакции термоядерного синтеза.

Неустанно работают атомщики и над укреплением ядерного щита нашей страны. Именно вы подарили миллионам соотечественников спокойствие и уверенность в несокрушимой силе нашей Родины!

В этот праздничный день позвольте высказать вам слова искренней признательности и уважения за ваш труд, острый ум, смелость и находчивость, стремление обеспечить безопасность нации и направить атом в мирное русло, открывая его неизведанные возможности во имя благополучного будущего и процветания России!

С уважением, председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

Справка.

История становления и развития атомной отрасли в нашей стране насчитывает 80 лет, с момента издания распоряжения «Об организации работ по урану» Государственным комитетом обороны СССР 28 сентября 1942 года. Именно этот день был выбран для учреждения в 2005 году Дня работников атомной промышленности.