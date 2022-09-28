Олег Лавричев поздравил преподавателей и студентов Высшей школы перевода НГЛУ им. Н.А. Добролюбова с 60-летием

27 сентября 2022 года председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев по приглашению ректора НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Жанны Никоновой принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию 60-летнего юбилея со дня основания Высшей школы перевода НГЛУ им. Н.А. Добролюбова.

На праздничном мероприятии также присутствовали министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, заместитель директора департамента развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода Елена Мишина, начальник отдела международных связей и реализации проектов Департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ксения Тюбекина, третий секретарь Представительства МИД России в Нижнем Новгороде Анна Чернова, почетный профессор НГЛУ, член Немецкой ассоциации выпускников Российской Президентской программы, председатель общества германо-российских встреч Барбара Лахгайн, преподаватели и студенты вуза.

С видеообращением к коллективу университета обратилась президент Союза переводчиков России Ольга Иванова.

Перед началом торжественной части участники мероприятия посмотрели фильм «Мы – переводчики», посвященный истории развития факультета. Также в рамках церемонии выступил лауреат всероссийских и международных конкурсов Академический хор НГЛУ.

Жанна Никонова в своем выступлении отметила, что за 60 лет переводческий факультет нижегородского иняза подготовил четыре тысячи высококвалифицированных специалистов, которые работают в органах власти Нижнего Новгорода и Нижегородской области, посольствах, федеральных ведомствах, редакциях газет и журналов, крупнейших международных организациях и на ведущих производствах страны. Она также добавила, что Высшая школа перевода всегда была лицом и визитной карточкой вуза.

В ходе мероприятия было отмечено, что 23 сентября в НГЛУ им. Н.А. Добролюбова прошла торжественная церемония подписания соглашения о создании Консорциума лингвистических университетов Российской Федерации и Республики Беларусь.

Эта мера будет способствовать повышению качества и конкурентоспособности лингвистического образования двух государств, а также станет площадкой для реализации совместных инновационных образовательных проектов.

В свою очередь Олег Лавричев напомнил, что НГЛУ и городская Дума плодотворно сотрудничают в сфере укрепления межнационального согласия и патриотического воспитания молодежи в рамках совместного проекта «Диалог на равных» на площадке «Точка кипения НГЛУ».

«Этот проект является площадкой для самовыражения студентов и обмена мнениями по актуальным вопросам. В этом смысле очень важно, что кроме языковых знаний переводческий факультет дает фундаментальное гуманитарное образование», – сказал он.

В заключение спикер городской Думы пожелал студентам, выпускникам и преподавателям вуза не останавливаться на достигнутом. «Желаю вам развиваться, накапливать силу, опыт, знания для будущего рывка вперед к новым достижениям и победам», – отметил Олег Лавричев.