Водителя маршрутки Т-57, высадившего ребёнка, отстранили от работы в Нижнем Новгороде

Жесткие меры дисциплинарного воздействия принимаются при нарушениях. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Водителя маршрутки Т-57, который высадил ребёнка на остановке, отстранили от работы в Нижнем Новгороде. Дисциплинарное воздействие на водителей и кондукторов общественного транспорта оказывается в случае подтверждения серьезных нарушений. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.

С нарушителями проводят дополнительные инструктажи и разъяснительные беседы по культуре обслуживания на линии. Иногда принимаются и более жесткие меры. Так, в сентябре водителя автобуса А-2 лишили премии, так как он проезжал остановки без посадки-высадки пассажиров. А за разговор по телефону водителю маршрутки Т-31 объявили дисциплинарное взыскание.

Напомним, что нижегородским перевозчикам, у которых нет навигационного оборудования в транспорте, будут выписывать штрафы до 100 тысяч рублей.

Тем врменем маршрут Т-24 продлят в Нижнем Новгороде. Маршрутка будет ходить от ЗКПД- 4 по улице Зайцева до магазина «Горьковские товары».

Также мы писали, что работа маршрутки Т-40 продлена в Нижнем Новгороде до 23:00. Это сделано для улучшения обслуживания пассажиров в вечернее время.

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