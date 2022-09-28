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Новости компаний28 сентября 2022 7:13

В Нижнем Новгороде обсудили инновационную деятельность «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Источник:kp.ru

По поручению генерального директора «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского в Нижнем Новгороде прошел учебно-методологический сбор специалистов Управления технологического развития и цифровизации 20 филиалов компаний.

Целью мероприятия стала проработка процесса структурных и систематических изменений, направленных на выстраивание эффективной схемы инновационного и цифрового развития компаний.

С докладами выступили ключевые руководители блока развития энергокомпаний. Особое внимание уделялось вопросам перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и оборудования. В качестве примера энергообъектов, построенных полностью на современных российских технологиях в столице Приволжья, участникам сбора показали подстанцию закрытого типа 110/10 кВ «Стрелка» и Центр управления сетями «Нижновэнерго».