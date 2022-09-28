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Общество28 сентября 2022 6:56

Маршрут трамвая №417 временно изменился в Нижнем Новгороде из-за подтоплений

Эти неудобства временные
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Трамвай №417 изменил свой маршрут.

Трамвай №417 изменил свой маршрут.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Движения трамвая №417, следующего по маршруту «Московский вокзал – 52 квартал», временно изменилось в Нижнем Новгороде. Связано это с подтоплением трамвайных путей. Об этом сообщается в социальных сетях ГП НО «Нижегородэлектротранс».

До устранения проблемы маршрут трамвая №417 был разбит. Итак, он проследует от «Московского вокзала» до «улицы Аксакова», а также от станции «улица Игарская» до «52 Квартал».

Неудобства эти временные, сразу после устранения проблемы трамваи продолжат курсировать в привычном режиме. Нижегородцам стоит заранее продумать маршруты своих поездок.

Напомним, ранее мы писали, что движение транспорта на участке улицы Верхне-Печёрской временно запретят в Нижнем Новгороде. Ограничение будет действовать до 23:59 1 ноября 2022 года. Закрыт будет участок дороги от дома №7 до улицы Богдановича.

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