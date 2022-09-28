Восемь домов останутся без света в Нижнем Новгороде 28 сентября

Отключения. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В среду, 28 сентября, в двух районах Нижнего Новгорода частично отключат электроэнергию. Причиной отключения станут плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства с целью повысить их уровень надёжности. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

В Канавинском районе с 10:00 и до 13:00 без света останутся жители домов №18 и 22 по улице Литературная. Также электричество отключат в домах №12 и 20 по улице Чонгарская.

В Сормовском районе с 09:00 до 17:00 без электроснабжения остались дома № 11, 13, 9 и 5по улице Боевых дружин.

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

Напомним, плановые работы проводят в Приволжской столице регулярно. К примеру, 27 сентября, в двух районах Нижнего Новгорода частично отключали газоснабжение и горячее водоснабжение.

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