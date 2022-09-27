Студёный квартал откроется в Нижнем Новгороде с 1 октября

Новая территория откроется в «Заповедных кварталах» с 1 октября в Нижнем новгороде. Горожан приглашают увидеть историческую застройку на пересечении улицы Студеной и Холодного, так называемый «Студёный квартал». Об этом сообщили в группе «Заповедных кварталов» на странице «ВКонтакте».

- Здесь есть Католический храм, тайные дворики и прекрасная усадьба Щелокова с 300-летним дубом, - написали представители.

Перезапуск нового пространства начнётся с субботника, а затем пройдет экскурсия, которую проведет настоятель католического храма Отец Георгий. Нижегородцам расскажут, чем жил квартал более века назад.

Встреча состоится в 13:00 1 октября во дворе на Студеной, 10Б – вход со стороны улицы через ворота. Вход свободный, но нужна регистрация.

Напомним, что в день города Нижнего Новгорода был представлен проект восстановления стеклянных кирпичей Фальконье, которые были обнаружены в брандмауэрной стене Короленко, 17. Их выдували по форме, разработанной швейцарским архитектором Гюставом Фальконье в конце XIX века. Производитель современных реставрационных копий из Санкт-Петербурга NW-glasslab изготовил стеклянные кирпичи для Нижнего Новгорода такого же размера и формы, чтобы полностью восстановить окно.

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