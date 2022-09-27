Нижегородская «канатка» переходит на зимний режим работы с 1 октября

Она будет работать по другому расписанию. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Канатная дорога в Нижнем Новгороде с 1 октября будет работать по зимнему расписанию. Об этом сообщается на сайте компании-перевозчика.

Так, с понедельника по четверг «канатка» будет работать на час меньше, чем летом. Нижегородцы смогут воспользоваться ей с 06:45 до 21:00. В пятницу и субботу на Бор и обратно можно будет уехать с 06:45 до 22:00, а вот в воскресенье и праздничные дни работать «канатка» будет с 09:00 и до 22:00.

Не стоит забывать и про перерыв на регламентные работы. С понедельника по четверг он запланирован на время с 10:45 и до 13:00.

Напомним, что новая канатная дорога может соединить нагорную и заречную часть Нижнего Новгорода. По предварительным данным, на ее строительство потребуется 2,6 миллиардов рублей.

- Строительство канатной дороги через Оку рассматривается при разработке новой транспортной модели Нижегородской агломерации в качестве одного из вариантов транспортного сообщения между станцией метро «Заречная» и нагорной частью города в районе улиц Сурикова – Терешковой, - рассказали «Комсомолке» в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

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