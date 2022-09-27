Нижегородским перевозчикам без навигационного оборудования грозит штраф до 100 тысяч рублей

Нижегородским перевозчикам, у которых нет навигационного оборудования в транспорте, будут выписывать штрафы до 100 тысяч рублей. Также можно лишиться лицензии на срок до трех месяцев при неоднократных нарушениях. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Мы получаем немало обращений, связанных с курением водителей, их грубостью по отношению к пассажирам, проездом мимо остановок и прочее, - рассказал и.о. заместителя начальника Приволжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Денис Кудимов.

Пока перевозчикам выносят лишь предупреждения, но скоро очередь дойдет и до более жестких санкций. Тем временем, за последние недели отображение общественного транспорта в навигационной системе улучшилось на 40%.

Вечером стали лучше работать маршрутки Т-45, Т-57, Т-87. Дополнительные автобусы выпустили на маршрут Т-40. Корректируется вечернее расписание маршрутки Т-24.

Напомним, что маршрут Т-24 продлят в Нижнем Новгороде. Маршрутка будет ходить от ЗКПД- 4 по улице Зайцева до магазина «Горьковские товары».

Также мы писали, что работа маршрутки Т-40 продлена в Нижнем Новгороде до 23:00. Это сделано для улучшения обслуживания пассажиров в вечернее время.

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