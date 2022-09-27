Оксана Дектерева: «В районах Нижнего Новгорода на площадках соседских центров реализуется множество мероприятий»

23 сентября 2022 года депутат городской Думы Нижнего Новгорода Оксана Дектерева в ходе заседания постоянной комиссии по местному самоуправлению рассказала о проектах, которые проводит АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода». По словам депутата, реализуемые мероприятия объединяют представителей разных поколений:

«В 2022 году АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» продолжило работу по проведению мероприятий для горожан разных возрастов. Кроме того, мы расширили круг партнеров. Это позволило увеличить количество реализуемых проектов и привлечь для участия в них еще больше жителей.

При подготовке мероприятий мы отдаем приоритет общегородскому формату, чтобы нижегородцы независимо от района проживания имели возможность принять в них участие. Так, летом во дворах в каждом районе города мы реализовали масштабную событийную программу! В первую очередь это проекты «Всем двором» и «Кинодворик», в рамках которых было проведено 85 мероприятий. Всего в них смогли поучаствовать более 20 тысяч нижегородцев.

Также помимо общегородских событий на площадке соседских центров в районах города реализуется множество программ локального формата. Самым интересным, на мой взгляд, был проект «Серебряный хакер». Он направлен на формирование у пенсионеров навыков пользования смартфоном, компьютером и другими гаджетами, которые так необходимы сегодня всем нам! Наставниками представителей старшего поколения стали юные нижегородцы.

Кроме того, в этом году АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» наладило тесное сотрудничество с представителями разнообразных этнических диаспор. Результатом нашей совместной работы стали тематические мероприятия в соседских центрах, например, «Дни национальных культур», в ходе которых горожане смогли узнать о традициях и обычаях народов, проживающих в Нижнем Новгороде.

Помимо прочего, в этом году был реализован ряд молодежных проектов, в которых приняли участие 120 нижегородских школьников и студентов: «Социальный архитектор», «Карьерный снайпер» и «Эффективный коммуникатор». Они призваны сформировать у юных горожан навыки проектного мышления и коммуникации, а также помогают узнать о современных трендах на рынке труда».