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Общество27 сентября 2022 13:57

В Сеченове благоустроили опасную детскую площадку после вмешательства прокуратуры

Об этом сообщает пресс-служба ведомства
Валерия МУРОМЦЕВА
В Сеченове благоустроили детскую площадку, которая представляла угрозу для детей.

В Сеченове благоустроили детскую площадку, которая представляла угрозу для детей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сеченово Нижегородской области по требованию прокуратуры устранили нарушения на детской игровой площадки, которые были выявлены в ходе проверки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Летом этого года прокуратура Сеченовского района провела проверку исполнения федерального законодательства при благоустройстве. Было установлено, что детская игровая площадка одного из дошкольных учреждений имела дефекты, и дальнейшее использование являлось опасным для жизни и здоровья несовершеннолетних.

По выявленным нарушениям в адрес главы администрации Сеченовского муниципального района было внесено представление. После вмешательства надзорного органа игровая площадка была приведена в соответствие с требованиями.