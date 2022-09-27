В Сеченове благоустроили опасную детскую площадку после вмешательства прокуратуры

В Сеченове благоустроили детскую площадку, которая представляла угрозу для детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сеченово Нижегородской области по требованию прокуратуры устранили нарушения на детской игровой площадки, которые были выявлены в ходе проверки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Летом этого года прокуратура Сеченовского района провела проверку исполнения федерального законодательства при благоустройстве. Было установлено, что детская игровая площадка одного из дошкольных учреждений имела дефекты, и дальнейшее использование являлось опасным для жизни и здоровья несовершеннолетних.

По выявленным нарушениям в адрес главы администрации Сеченовского муниципального района было внесено представление. После вмешательства надзорного органа игровая площадка была приведена в соответствие с требованиями.