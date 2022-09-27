Мобилизованные нижегородцы смогут вернуть деньги за «невозвратные» билеты на поезд. Фото: Мария ЛЕНЦ

Нижегородцы, имеющие на руках билеты на поезд, но призванные на службу в рамках частичной мобилизации, смогут вернуть деньги при возврате проездных документов. Это касается даже так называемых невозвратных билетов, сообщает пресс-служба филиала ОАО «РЖД» Горьковской железной дороги.

Сообщается, что возврат денежных средств будет осуществляться без удержания дополнительных сборов и плат. Также вернуть свои деньги могут лица, которые планировали отправиться вместе с призванными в совместную поездку.

Для возврата денег нижегородцы могут обратиться в железнодорожную кассу, предъявив документ, удостоверяющий личность, а также повестку или мобилизационное предписание, в которых содержится информация о сборном пункте и сроках явки на такой пункт.

Вернуть деньги без дополнительных сборов и плат можно также за билеты и абонементы на пригородные поезда.