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Общество27 сентября 2022 13:33

Мобилизованные нижегородцы смогут вернуть деньги за «невозвратные» билеты на поезд

Об этом сообщили на Горьковской железной дороге
Валерия МУРОМЦЕВА
Мобилизованные нижегородцы смогут вернуть деньги за «невозвратные» билеты на поезд.

Мобилизованные нижегородцы смогут вернуть деньги за «невозвратные» билеты на поезд.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Нижегородцы, имеющие на руках билеты на поезд, но призванные на службу в рамках частичной мобилизации, смогут вернуть деньги при возврате проездных документов. Это касается даже так называемых невозвратных билетов, сообщает пресс-служба филиала ОАО «РЖД» Горьковской железной дороги.

Сообщается, что возврат денежных средств будет осуществляться без удержания дополнительных сборов и плат. Также вернуть свои деньги могут лица, которые планировали отправиться вместе с призванными в совместную поездку.

Для возврата денег нижегородцы могут обратиться в железнодорожную кассу, предъявив документ, удостоверяющий личность, а также повестку или мобилизационное предписание, в которых содержится информация о сборном пункте и сроках явки на такой пункт.

Вернуть деньги без дополнительных сборов и плат можно также за билеты и абонементы на пригородные поезда.