Олег Лавричев: «Ваша профессия – это особое призвание и большая ответственность»

Уважаемые воспитатели и работники детских садов!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

В 335 муниципальных и частных дошкольных учреждениях Нижнего Новгорода изо дня в день трудится сплоченная команда воспитателей, их помощников, педагогов-психологов, музыкальных руководителей, дефектологов, логопедов, методистов, инструкторов по физической культуре, нянечек и поваров.

Именно вам нижегородцы доверяют самое дорогое – своих малышей! Благодаря вашей неустанной заботе, чуткости, отзывчивости, вниманию и любви в начале своего пути во взрослую жизнь дети учатся навыкам самообслуживания, проявляют свои таланты и развивают творческие способности, искреннее делятся с вами и радостями, и горестями, а уходя, навсегда уносят в сердце лучшие воспоминания о проведенном вместе времени.

Ваша профессия – это особое призвание и большая ответственность за благополучное развитие ребенка и его дальнейшее становление как личности. И сегодня, в ваш праздник, хочется выразить вам слова благодарности за все, что вы делаете ради нашего общего будущего! Счастья вам, крепкого здоровья, творческого вдохновения и успехов в вашем нелегком, но таком нужном и благородном деле!

Фото: Александр Воложанин