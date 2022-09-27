Марк Фельдман: «Возможность жителей публично ознакомиться с информацией об управлении бюджетом – одна из основных опорных точек»

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике 26 сентября 2022 года ознакомились с ходом исполнения муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы. Текущий объем финансирования программы на 2022 год составляет 1 млрд 438,9 млн руб.

Председатель постоянной комиссии Марк Фельдман высоко оценил качество работы департамента финансов по обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджета города, но порекомендовал уделять больше внимания информированию горожан:

«В Нижнем Новгороде хорошо выстроена работа городской финансовой службы. Об этом свидетельствует в том числе кредитный рейтинг города, подтвержденный на умеренно высоком уровне А-(RU). В целом проводимая финансовая политика не только соответствует Бюджетному кодексу РФ, но прежде всего отвечает актуальным задачам времени.

Одно из мероприятий муниципальной программы по управлению финансами подразумевает повышение открытости информации о бюджетном процессе. Сейчас данные о планировании и исполнении бюджета размещаются в сети «Интернет», проводятся публичные слушания.

Но нам надо сосредоточиться на обратной связи с гражданами: подробно информировать и объяснять, куда и зачем направляются бюджетные средства. Сегодня возможность жителей публично ознакомиться с информацией об управлении бюджетом – одна из основных опорных точек».

Справка:

По данным за первое полугодие 2022 года, кассовое исполнение муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода» составило 32,8% или 472,9 млн руб., из которых 224,4 млн руб. были направлены на оптимизацию муниципального долга; 149,1 млн руб. – на обеспечение деятельности МБУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода»; 99,14 млн рублей – на обеспечение реализации муниципальной программы; 298 тыс. руб. – на повышение открытости информации о бюджетном процессе (поддержание национального кредитного рейтинга города Нижнего Новгорода и оплата услуг по листингу муниципальных облигаций).