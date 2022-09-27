Директору вачской спортшколы дали 2,5 года условно за недостроенную лыжероллерную трассу

Вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Директор спортивной школы «Арефино» в Вачском районе осуждён на 2,5 года условно. Мужчину признали виновным в служебном подлоге и превышении должностных полномочий при строительстве лыжероллерной трассы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

- Свою вину мужчина признал, - уточнили в ведомстве.

Известно, что в ноябре 2020 года подсудимый заключил с подрядчиком (ООО «АРМстроймонтаж») контракт на строительстве лыжероллерной трассы за 6 миллионов 95 тысяч рублей. А уже в декабре этого ж года состоялось подписание акта о том, что директор спортшколы принимает выполненные работы. Деньги подрядчику были переведены.

- На момент подписания акта работы по строительству лыжероллерной трассой в полном объеме выполнены не были, трасса не функционировала, - объяснили следователи.

Напомним, ранее "Комсомолке" удалось выяснить, что реставрация литературного музея им. М. Горького в Нижнем Новгороде затягивается на неопределенный срок. Сейчас администрация города судится с подрядчиком, который неоднократно срывал сроки сдачи работ и не выполнил свои обязательства.

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