Дом-музей Добролюбова отреставрируют за 24,9 млн рублей в Нижнем Новгороде

Дом-музей Добролюбова, расположенный на Лыковой дамбе, отреставрируют за 24,9 миллиона рублей в Нижнем Новгороде. В настоящее время завершен электронный аукцион по выбору подрядчика. Работы проведёт ООО «Аван». Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно контракту, работы по реставрации займут четыре месяца. Деньги на проведение работ поступят из городского бюджета, в том числе за счёт субсидии из бюджета Нижегородской области и федерального бюджета на 2022 и 2023 год.

Известно, что здание является объектом культурного наследия федерального значения: «Дом, в котором в 1836 году родился и жил до 1853 года Добролюбов Николай Александрович». Сам по себе дом Добролюбова представляет собой каменное двухэтажное здание под скатной крышей. Здание имеет форму вытянутого прямоугольника.

Напомним, ранее сообщалось, что фасады объекта культурного наследия регионального значения "Воскресенская церковь" (улица Шевченко, 1а) в Нижнем Новгороде будут отреставрированы. Храм заложили 6 мая 1884 года, а освятили 2 июня 1886 года.

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