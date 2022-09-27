Четыре ОКН в центре Нижнего Новгорода хотят передать в региональную собственность для реставрации

Нижегородские депутаты предложение о передаче четырех объектов культурного наследия в собственность региона с целью реставрации и приспособления для современного использования. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

В частности, предлагается передать 17 нежилых помещений, имеющих статус объектов культурного наследия: дом № 28 на улице Короленко, дом №33 на улице Алексеевская, дом №8 на улице Большие Овраги и дом № 95 на улице Ильинская.

Кроме того, объекты, расположенные на улицах Короленко и Алексеевской, предполагается в дальнейшем передать АНО «Асирис» в целях реализации концепции восстановления исторической территории.

Также в региональную собственность передадут дом №16 на улице Искры (для реализации проекта комплексной реконструкции ДК им. Ленина), Шуховскую пожарную башню на улице КИМа и три муниципальных земельных участков на проспекте Гагарина – они расположены около здания главного корпуса ННГУ и попадают в зону развития IT-кампуса.

К довершению, комиссия городской Думы поддержала передачу в региональную собственность второго пруда-накопителя кислых гудронов, расположенного в Сормовском районе, для дальнейшей рекультивации земельного участка.