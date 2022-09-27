Школу на 825 мест планируют ввести в эксплуатацию в Городце в 2024 году

Глава МСУ Городецкого муниципального округа Александр Мудров принял участие в прямом эфире ЦУР Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Строительство новой школы на 825 мест в микрорайоне Невский в Городце планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. Она будет соответствовать самым современным стандартам. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В ближайшее время мы выберем объекты, которые требуют максимально оперативного вмешательства, чтобы уже весной можно было приступить к асфальтированию территории около школ и садиков, - рассказал глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров.

В 2023 году будут обновлены парк им. Ю. А. Гагарина в Заволжье, сквер на улице Ульянова и сквер на улице Шлюзовой (вторая очередь благоустройства) в Городце. Работы проведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Напомним, ранее мы рассказывали о пяти самых неожиданных изменениях в жизни нижегородских школьников. Например, с 1 сентября 2022 года была введена пятидневка, а также запрет телефонов и уроки патриотизма.

- Более 135 млн рублей выделили на обновление систем пожарной и антитеррористической безопасности, а также на установку камер видеонаблюдения. Приобрели новое современное оборудование, включая системы виртуальной реальности, которые все активнее стали использоваться в образовательном процессе. Порядка 110 млн направили на ремонт, - отметил Юрий Шалабаев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!