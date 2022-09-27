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Общество27 сентября 2022 9:58

Вадим Ятайкин назначен начальником полиции Нижегородской области

В ГУ МВД России по Нижегородской области снова произошли перемены
Валерия МУРОМЦЕВА
Вадим Ятайкин назначен начальником полиции Нижегородской области.

Вадим Ятайкин назначен начальником полиции Нижегородской области.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

На пост начальника полиции Нижегородской области назначен Вадим Ятайкин. Об этом сообщает телеграм-канал «Опер пишет».

Ранее этот пост занимал генерал-майор полиции Сергей Камышев, который в настоящее время назначен на должность начальника УМВД России по Тверской области.

Вадим Ятайкин родился в 1969 году в городе Орске Оренбургской области. Имеет высшее юридическое образование. На службу в органы внутренних дел Ятайкин поступил в 1991 году, и за эти годы прошел все ступени карьерной лестницы – от младшего инспектора уголовного розыска до начальника полиции. Последние годы Ятайкин занимал должность начальника Управления МВД по городу Самаре.