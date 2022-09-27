Воду отключат в Ольгино, Новинках, Кусаковке, Ближнем Борисове и Дружном 29 сентября

Сотни жилых домов останутся без холодной воды 29 сентября в Ольгино, Новинках, Кусаковке, Ближнем Борисове и Дружном. Отключение запланировано на период с 09:00 до 00:00. Об этом сообщает пресс-служба АО «Нижегородский Водоканал».

Известно, что отключение необходимо, чтобы продолжить плановые работы на сетях, от которых запитаны ЖК «Окский берег» и Новинки. Специалисты налаживают функционирование на водопроводе диаметром 315 мм в деревне Ольгино.

- Сети были переданы на обслуживание водоканалу в неудовлетворительном состоянии, поэтому сейчас стоит задача обеспечить бесперебойное водоснабжение в осенне-зимний период, до наступления морозов, - сообщили в ведомстве.

Жителям рекомендуют запастись холодной водой с вечера 28 сентября. На местах отключения водоснабжения будут дежурить автоцистерны с питьевой водой, которые будут передвигаться по адресам согласно заявкам жителей. Заявки можно оставить по телефону 246-99-99.

А полный список домов, которые могут попасть под отключение холодной воды, можно найти на сайте Нижегородского водоканала.

Напомним, что 1 декабря 2022 года тарифы на газ, передачу электроэнергии, водоснабжение и теплоснабжение повысятся. Но следующий перерасчет тарифов будет проведен только 1 июля 2024 года.

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